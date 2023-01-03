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Минобороны сообщило о ликвидации двух установок HIMARS ВСУ в районе Краматорска

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило о ликвидации двух установок HIMARS ВСУ в районе Краматорска
Фото: depositphotos

Российские войска уничтожили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS в районе Краматорска в Донецкой народной республике. Об этом во вторник, 3 января, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорска вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, — заявил он.

По словам Конашенкова, именно из этих пусковых установок украинская армия обстреливала населенные пункты ДНР, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне российские ракетные войска и артиллерия уничтожили хранилище топлива группировки войск Вооруженных сил Украины «Хортица» в Днепропетровске. Конашенков сообщил, что российские ракетные войска также сумели поразить 67 артиллерийских подразделений, живую силу и технику противника в 92 районах.

Также сообщалось, что российской армии удалось ликвидировать две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, из которых ВСУ обстреливали Донецк. Кроме того, военные уничтожили три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» в районе Северска.

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