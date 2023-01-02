Минобороны сообщило об уничтожении хранилища топлива группировки ВСУ «Хортица»

Фото: Минобороны РФ

Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили хранилище топлива группировки войск Вооруженных сил Украины «Хортица» в Днепропетровске. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районах населенных пунктов Орехов, Малиновка и Зализничное Запорожской области уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны, — заявил он.

По словам Конашенкова, российские ракетные войска также сумели поразить 67 артиллерийских подразделений, живую силу и технику противника в 92 районах, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого сообщалось, что по итогам массированного ракетного удара со стороны Вооруженных сил РФ оказались заблокированы поставки вооружений с Запада для украинской стороны. Из-за нарушения поставок путем железнодорожных перевозок оружие, переданное ВСУ со стороны западных стран, оказалось «заблокировано в тыловых районах».

Также российской армии удалось ликвидировать две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, из которых ВСУ обстреливали Донецк. Кроме того, ВС РФ уничтожили три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» в районе Северска.