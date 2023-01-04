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Бойцы «Отважных» уничтожили бронетехнику украинской армии на подступах к Кременной

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бойцы «Отважных» уничтожили бронетехнику украинской армии на подступах к Кременной
Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие Центрального военного округа (группировка «Отважные») ликвидировали несколько единиц бронетехники ВСУ при попытке украинской армии продвинуться к городу Кременная в Луганской народной республике.

По данным Народной милиции ЛНР, украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника.

— Они прут и прут. У них, видимо, стоит задача попытаться выйти к окраинам Кременной. Но мы держимся, работаем. Работаем квадрокоптерами в связке с артиллерией, у нас уже большой опыт в этом, — рассказал один из бойцов «Отважных».

Кадры оперативного контроля, на которых зафиксирован момент поражения бронеавтомобиля ВСУ из миномета, оказались в распоряжении РИА Новости.

Российские войска уничтожили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS в районе Краматорска в Донецкой народной республике. Об этом 3 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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