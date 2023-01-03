Минобороны: Войска РФ уничтожили более 130 наемников на Южно-Донецком направлении

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российские войска уничтожили более 130 иностранных наемников, воюющих на стороне Киева, на Южно-Донецком направлении. Об этом во вторник, 3 января, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорска Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников, — заявил он.

Кроме того, российским солдатам удалось уничтожить более 90 солдат ВСУ, а также три пикапа и две боевые бронированные машины, передает слова Конашенкова официальный Telegram-канал Минобороны России.

Накануне российские ракетные войска и артиллерия уничтожили хранилище топлива группировки войск Вооруженных сил Украины «Хортица» в Днепропетровске. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские ракетные войска также сумели поразить 67 артиллерийских подразделений, живую силу и технику противника в 92 районах.

Также российской армии удалось ликвидировать две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70, из которых ВСУ обстреливали Донецк. Кроме того, военные уничтожили три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» в районе Северска.