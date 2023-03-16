Politico: США ожидают начала наступления ВСУ к маю

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Официальные лица США сосредоточены на подготовке Украины к наступлению, которое может произойти в конце весны, к маю. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Politico.

По данным издания, Запад направляет Украине большое количество боеприпасов и техники для этого наступления. Кроме того, пакеты помощи США, которые направляются около четырех–пяти месяцев, ориентированы на контрнаступление, пишет СМИ.

Уточняется, что у ВСУ есть два варианта развития событий: продвигаться на восток, а затем на юг, отрезая сухопутный мост, или через Херсон в Крым. Последний вариант власти США считают нереалистичным, так как Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, говорится в материале.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с Риттером и выяснила, каким он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.

Также политолог Юрий Светов в беседе с «ВМ» высказал мнение, что США не всегда активно участвовали в конфликтах в разных точках планеты. Однако сейчас Вашингтон видит в боевых действиях хорошую возможность заработать.

В свою очередь политолог Алексей Живов напомнил, что два месяца назад эксперты с Запада прогнозировали изменение в ситуации с военным конфликтом, но они так и не произошли. В беседе с «Вечерней Москвой» он выразил мнение, что основной разгар боевых действий еще не наступил.