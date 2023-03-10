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Подоляк назвал возможные сроки контрнаступления ВСУ

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Подоляк назвал возможные сроки контрнаступления ВСУ
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перейти в контрнаступление через два месяца. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По мнению чиновника, положение ВСУ в Артемовске является стратегическим успехом. Даже если украинские военные будут вынуждены отступить, их задачей останется изнурение армии России и сосредоточение в другом месте, добавил он.

В течение следующих двух месяцев силы ВСУ перегруппируются. Для этого Украине нужны ракеты большой дальности, цитирует Подоляка издание La Stampa. Также советник отметил необходимость увеличения поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров.

Политолог Алексей Живов напомнил, что два месяца назад эксперты с Запада прогнозировали изменения в ситуации с военным конфликтом, но они так и не произошли. В беседе с «Вечерней Москвой» он выразил мнение, что основной разгар боевых действий еще не наступил.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал бедствия западным политическим элитам из-за тяжелого положения украинской армии на передовой.

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