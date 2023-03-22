«Еле взяла себя в руки»: Самойлова сообщила, что ее старшую дочь избили в школе

Фото: vk/samoylovaoxxana

Блогер и супруга популярного рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова рассказала в своих социальных сетях, что ее старшую дочь Ариэлу избили в школе.

Девочку ударил одноклассник — при этом Самойлова подчеркнула, что Ариэла максимально неконфликтный и дружелюбный ребенок. Об инциденте девочка сама рассказала маме после возвращения из школы.

— Я даже не могу передать словами, какие эмоции я испытала в этот момент, когда она (Ариэла — прим. «ВМ») это сказала. Это животный инстинкт — защищать. Я еле взяла себя в руки, чтобы спокойно поговорить с учителями, — поделилась переживаниями знаменитость.

В результате конфликт был разрешен, а представители школы предприняли меры наказания для мальчика. Однако, несмотря на это, Самойлова призналась, что неприятные чувства у нее все равно остались. По ее словам, она никогда не думала, что подобный инцидент может произойти с ее детьми.

Недавно подтвердились тревожные слухи, из-за которых переживали многие поклонники Джигана и его супруги. О проблемах в их отношениях говорили давно, да и совместных фотографий у знаменитостей в последнее время не было. Теперь же сама блогерша подтвердила: они с мужем больше не живут вместе.