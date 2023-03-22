Московский ФК «Торпедо» отправил в отставку главного тренера Талалаева

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Главный тренер московского футбольного клуба «Торпедо» Андрей Талалаев отправлен в отставку. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе команды.

— Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время, — сказал президент «Торпедо» Ярослав Савин.

Контракт с главным тренером был расторгнут по соглашениям сторон, говорится на сайте «Торпедо». Талалаев был назначен на данный пост в октябре 2022 года.

За это время «Торпедо» провело под его руководством 12 матчей, в которых была одержана одна победа. С восемью очками столичный клуб занимает последнее место в российской Премьер-лиге (РПЛ).

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал условие возвращения в национальную команду нападающего столичного «Локомотива» Артема Дзюбы. Для этого, пояснил он, сначала должны быть отменены санкции, которые ФИФА и УЕФА ввели против российских клубов и национальной сборной.