Карпин назвал условие возвращения Дзюбы в сборную России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба может вернуться в сборную России только после снятия санкций с национальной команды. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил главный тренер сборной Валерий Карпин.

— Если нас вернут (на международные соревнования — прим. «ВМ»), то шанс (попасть в сборную — прим. «ВМ») есть у любого игрока. Тех же Александра Ерохина и Дзюбу собирались вызывать еще ранее. Пока не «разбанят» — нет шансов (на вызов — прим. «ВМ»), не забывайте про возраст, о котором я говорил, — приводит слова Карпина ТАСС.

После отстранения сборной России от международных соревнований в национальную команду перестали приглашать Дзюбу, а также выступающих за рубежом Алексея Миранчука и Александра Головина.

В конце марта у сборной России запланированы два товарищеских матча. Так, 23-го числа состоится гостевая игра с Ираном, а 27 марта подопечные Карпина примут в Санкт-Петербурге сборную Ирака.

В 2022 году футбольные команды из России были отстранены от участия в международных соревнованиях. «Вечерняя Москва» разбиралась, с чем на самом деле связано отстранение российских футболистов, могут ли их восстановить в правах и что для этого должно произойти.