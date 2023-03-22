Собянин объявил о начале приема заявок на ежегодный чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Стартовал прием заявок на ежегодный Московский чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс». Об этом в среду, 22 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Этот конкурс помогает найти работу людям с ограниченными возможностями здоровья, — сказал глава города.

Собянин также добавил, что на чемпионате можно будет попробовать свои силы в современных областях, среди которых заявлены IT-индустрия, финансы и медицина.

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Кроме того, в 2023 году было добавлено четыре дополнительные специальности: оператор беспилотного летательного аппарата, проектирование нейросети, сервис на воздушном транспорте и вокал.

В общей сложности здесь предусмотрено 60 направлений. Подать заявку на чемпионат могут школьники старше 14 лет, а также студенты и взрослые специалисты — до 10 апреля.

Участники чемпионата пройдут специальные тренинги и тесты, а также посетят творческие мастерские. Это позволит ребятам с ограниченными возможностями здоровья точно определиться с будущей профессией, написал Собянин в Telegram-канале.

Например, выпускнику Московского колледжа бизнес-технологий Лучано Галеффи участие в чемпионате профессионального мастерства помогло устроиться на работу в банк.