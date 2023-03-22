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Госдума одобрила наказание за ввоз незарегистрированных лекарств из списка ВОЗ

Евгений Жуков
Политика
Госдума одобрила наказание за ввоз незарегистрированных лекарств из списка ВОЗ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума одобрила в первом чтении пакет законов о наказании за ввоз в Россию незарегистрированных лекарств из перечня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На сегодняшний день законом не предусмотрена ответственность за реализацию или ввоз в страну незарегистрированных в России лекарств, которые не производятся на ее территории, если они включены в список, рекомендованный ВОЗ.

В пояснительной записке к инициативе отмечается, что нынешние формулировки «фактически декриминализируют» ввоз в Российскую Федерацию и дальнейший сбыт на ее территории лекарств, безопасность которых не подтверждена никакими документами. Пакет законопроектов предусматривает исключение из замечаний к ряду статей УК и КоАП.

На прошлой неделе Госдума собиралась принять в первом чтении законопроект, предполагающий повышение штрафов за продажу лекарств без рецептов. По этой инициативе должностные лица и фармацевтические работники в случае нарушения должны будут заплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

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