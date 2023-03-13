В Госдуме хотят повысить штраф за продажу лекарств без рецепта

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Госдума собирается принять 14 марта в первом чтении законопроект, предполагающий повышение штрафов за продажу лекарств без рецептов. Об этом стало известно в понедельник, 13 марта.

Согласно законопроекту, должностные лица и фармацевтические работники в случае нарушения должны будут заплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, их также могут дисквалифицировать на срок от шести месяцев до одного года.

Как объясняют авторы законопроекта, с 2010 года в России наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием, передают «Известия».

В Москве находится более 200 предприятий, занятых производством фармацевтических препаратов. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки, оказываемых предпринимателям из этой сферы.

Недавно Минздрав включил в перечень дефицитных лекарств 86 наименований препаратов. Среди них — популярные йод, аспирин, корвалол и активированный уголь. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов объяснил, почему препараты могут стать дефицитными и как этого избежать.