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Приметы и советы

В Госдуме хотят повысить штраф за продажу лекарств без рецепта

Евгений Белоусов
Общество
В Госдуме хотят повысить штраф за продажу лекарств без рецепта
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Госдума собирается принять 14 марта в первом чтении законопроект, предполагающий повышение штрафов за продажу лекарств без рецептов. Об этом стало известно в понедельник, 13 марта.

Согласно законопроекту, должностные лица и фармацевтические работники в случае нарушения должны будут заплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, их также могут дисквалифицировать на срок от шести месяцев до одного года.

Как объясняют авторы законопроекта, с 2010 года в России наблюдается рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием, передают «Известия».

В Москве находится более 200 предприятий, занятых производством фармацевтических препаратов. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки, оказываемых предпринимателям из этой сферы.

Недавно Минздрав включил в перечень дефицитных лекарств 86 наименований препаратов. Среди них — популярные йод, аспирин, корвалол и активированный уголь. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов объяснил, почему препараты могут стать дефицитными и как этого избежать.

Госдума Россия Штрафы Лекарства
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