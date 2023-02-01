Почему йод, аспирин и корвалол вошли в список дефицитных лекарств

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Минздрав России включил аспирин, йод, корвалол, ибупрофен и активированный уголь в перечень дефицитных лекарств. Всего в списке находится 86 наименований. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта фармацевтического рынка Николая Беспалова, почему данные препараты могут стать дефицитными и какие меры будут приняты, чтобы этого избежать.

Дефицитный список

По словам специалиста, эти лекарства внесены в список Минздрава как, возможно, дефицитные в будущем, а не в настоящий момент.

— Здесь речь идет о том, что это список не тех препаратов, которые уже в дефиците, а тех лекарств, нехватка которых может быть в будущем. Этот документ Минздрава РФ предназначен только для служебного использования. Он формулирует те меры, которые нужно предпринять для предотвращения их дефицита. По сути, это способ превентивно среагировать на возможные перебои с данными медикаментами, — объяснил Беспалов.

Эксперт рассказал, почему в данный список попал йод, а также некоторые другие лекарства.

— Мы импортозависимы от поставок йода. В России единственное производство сырья для йода было ликвидировано в начале 2000-х годов. Сейчас мы получаем его из-за границы. А в условиях того, что произошли изменения в логистике, себестоимость производства выросла. Скорее всего, составление данного перечня связано с этим фактором. Безусловно, кроме йода там много других позиций, сложных для производства в России. В их отношении нужны меры регуляторного воздействия, чтобы не допустить дефицита.

Ускорение регистрации

В числе прочих мер предусматривается возможность регистрировать препараты в России и закупать лекарства в иностранной упаковке, отметил специалист.

— Препараты в России регистрируют согласно определенной процедуре. Она достаточно продолжительная, требует сбора и предоставления большого комплекта документов, соблюдения правил по проведению клинических исследований в нашей стане. Соответственно, это долго, дорогостояще и трудозатратно. Сейчас есть возможность эту процедуру ускорить. Например, не запрашивать документы или быстрее их рассматривать, — пояснил Беспалов.

По его мнению, ускоренная регистрация никак не повлияет на увеличение контрафактной лекарственной продукции. Однако такие препараты должны поступать на российский рынок с определенными оговорками и под ответственность компаний, а также с предоставлением в будущем всех необходимых доказательств их эффективности и безопасности.

Поставки фармсубстанций

Специалист подчеркнул, что основные поставки иностранных фармсубстанций в Россию идут из Китая и Индии, так как в этих странах наиболее развитое производство активных фармацевтических ингредиентов:

— Так исторически сложилось, что после развала СССР большая часть предприятий по производству фармсубстанций прекратила свое существование. Кроме того, Китай и Индия активно инвестировали в развитие этого направления. Очень многие иностранные компании размещали на их территории свои предприятия по производству. Также Китай самостоятельно развивал эту отрасль за счет дешевой рабочей силы и определенных льготных условий. Например, ранее там не было каких-то требований с точки зрения защиты экологии, только потом их начали ужесточать. В Китае было очень выгодно заниматься производством недорогого фармсырья.

Собеседник «ВМ» отметил, что подобная проблема существует и в других странах мира. Однако у нас она стоит намного острее. В наши дни от поставок из Китая активных фармацевтических ингредиентов зависит весь мир.

Более того, эксперт фармацевтического рынка объяснил, почему рост отгрузок фармсырья из Мексики в Россию увеличился почти в четыре раза за прошлый год.

— В Мексике производят клавулановую кислоту. Дефицит этого вещества привел к перебоям в производстве антибиотиков во всем мире. В прошлом году в Китае, наоборот, наблюдались проблемы с выпуском клавулановой кислоты. А Индия стала альтернативным регионом, который смог восполнить эти пробелы и увеличить свои поставки во всем мире, — добавил Беспалов.