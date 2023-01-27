Чем опасен прием корвалола

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Многие интернет-ресурсы советуют использовать корвалол для очистки кастрюль от нагара и накипи. Однако Роспотребнадзор не рекомендует применять лекарственное средство не по назначению. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, почему корвалолом нельзя заменить чистящие средства и чем он может быть опасен.

По словам специалиста, корвалол является серьезным лекарственным препаратом, который можно применять строго по рекомендации врача и только по прямому назначению. А чистка кастрюль этим лекарством может быть смертельно опасна, предупредила врач.

— Корвалол — это не лимонад. Его нельзя применять по своему желанию. Его должен назначить врач. В корвалоле содержится снотворное фенобарбитал. Это серьезное лекарственное средство. Если человек почистит кастрюлю, а потом приготовит в ней суп, то может получить серьезную интоксикацию организма. Если ребенок съест еду из такой посуды, то он может смертельно отравиться этим фенобарбиталом, — объяснила Чернышова.

Специалист предупредила, что корвалол может вызвать:

привыкание;

аллергию;

передозировку.

— Корвалол расширяет сосуды, успокаивает и помогает при бессоннице. В его состав входит не только фенобарбитал, но и спирт, масло перечной мяты, хмель и душица. Многие люди считают корвалол безобидными капельками, которые пьют пожилые люди, когда у них колет сердце. На самом деле это далеко не простой препарат. От него может быть передозировка, аллергия, а также развиться привыкание, — отметила терапевт.

Чернышова подчеркнула, что особенно вредно сочетать корвалол с алкоголем. Некоторые люди пытаются убрать похмельный синдром этим лекарством. А он еще больше усиливает зависимость от алкоголя.

Кроме того, корвалол может нарушить память и концентрацию внимания.

— В больших дозах и при частом применении корвалол плохо сказывается на работе центральной нервной системы, например, на памяти и умственных способностях. Люди становятся рассеянными, не могут сконцентрироваться и хорошо работать, — рассказала Чернышова.

Есть гораздо более эффективные препараты от бессонницы и болях в сердце, чем корвалол, добавила врач.

Это далеко не единственный лекарственный препарат, к приему которого нужно подходить с осторожностью. По данным Минздрава, более 70 процентов россиян принимают антибиотики неправильно, потому что пытаются лечиться самостоятельно. Однако это может быть чревато опасными последствиями. О том, как правильно принимать такие лекарства, «ВМ» узнала у врача — терапевта-иммунолога Ирины Ярцевой.