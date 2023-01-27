«Исчезнут тонометры»: что будет с российским рынком лекарств без японских вакцин и медоборудования

Консультант столичной аптеки Тамара Варнавская подбирает препарат покупателю / Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Японские власти запретят с 3 февраля экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования, различных химических веществ, в том числе слезоточивого газа и порошка для снятия отпечатков пальцев. Всего в списке свыше 80 наименований товаров. Пострадает ли российский фармацевтический рынок из-за этого запрета, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

По словам эксперта фармацевтического рынка, управляющего партнера Центра бизнес-технологий Виктории Карташовой, японские компании занимают минимальную долю российского фармацевтического рынка. Она подчеркнула, что основные ограничения коснутся препаратов и изделий медицинского назначения, которые могут быть использованы в целях снабжения военных.

— В России практически нет лекарственных препаратов из Японии. Согласно данным аналитической компании DSM group, если брать японских производителей, то это 2,2 процента рынка. Но из них 0,6 процента уже локализовано, то есть имеют производство на территории России. А остальные производятся не в Японии, а в других странах мира. На территории Японии изготавливают только 0,1 процента лекарств, которые представлены на нашем фармрынке. Это ничтожно малое количество, — рассказала Карташова.

Специалист отметила, что данный запрет представляет больше рисков для изделий медицинского назначения.

— Например, могут исчезнуть всем известные тонометры и небулайзеры от компаний Omron и A&D. Они есть в каждой аптеке и пользуются популярностью у граждан. Тем не менее пока нет точных данных, коснется ли запрет этой категории продукции, даже учитывая то, что ее точно можно использовать в двойном назначении, — подчеркнула эксперт.

Также могут исчезнуть медикаменты и товары японской компании Astellas Pharma. У нее широкий ассортимент, но многие из лекарств производят не на территории Японии, сообщила Карташова.

Специалист напомнила, что в России активно функционирует параллельный импорт. Россияне могут рассчитывать и на этот канал поставок японских лекарств, вакцин и медицинского оборудования. Кроме того, на территории нашей страны активно наращивают объемы отечественного биопромышленного производства.

Карташова заверила, что российский фармацевтический рынок не будет испытывать проблем с замещением японских лекарственных средств.