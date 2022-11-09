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«Копируют оригиналы»: смогут ли азиатские лекарства заменить западные на российском рынке

Анастасия Харламова

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Общество
«Копируют оригиналы»: смогут ли азиатские лекарства заменить западные на российском рынке
Фото: АГН Москва

Основными игроками на российском фармацевтическом рынке могут стать компании из Азии, в частности, из Индии, сообщает «Коммерсантъ». Рынок медикаментов начал стремительно меняться из-за ухода западных компаний. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта фармацевтического рынка Виктории Карташовой, смогут ли азиатские препараты качественно заменить привычные позиции и как это отразится на ценах.

Давно на рынке

По ее словам, лекарственные препараты из Индии давно успешно продаются в России. Они не уступают по качеству западным препаратам, но имеют гораздо меньшую стоимость.

— Препараты индийских фармкомпаний на нашем рынке присутствуют давно. Их хорошо знают потребители. В основном это дженериковые позиции (лекарственное средство, содержащее активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией — первоначальным разработчиком лекарства — прим. «ВМ») и по качеству к ним претензий нет. Они входят в средний и ниже среднего ценовой сегмент, — рассказала Карташова.

Кроме того, эксперт считает, что полки российских аптек в скором времени захватят китайские и турецкие компании:

— Более того, в ближайшее время на российский рынок будут активно выходить китайские фармацевтические компании. Раньше в основной своей массе это были БАДы, а не лекарственные препараты. Отмечу, что Турция также планирует выходить на наш рынок из-за того, что американские и европейские корпорации его покидают.

Поставки аналогов

Однако игроки азиатского фармацевтического рынка будут поставлять в Россию не оригинальные лекарства, а аналоги запатентованных на Западе формул. Покупатели должны будут внимательно изучать составы, чтобы купить качественное лекарство, предупредила Карташова.

— Сам по себе фармацевтический бизнес устроен таким образом, что в разработку вкладывается огромное количество средств и времени. Поэтому оригинальные молекулы на какое-то время запатентованы в основном крупными американскими и европейскими фармкомпаниями. Затем патент заканчивается, начинают выпускать дженерики. По сути, другие компании копируют основную молекулу оригинального препарата. Важно, в какой комбинации подобрана молекула дженерика, — объяснила собеседница «ВМ».

Необходимо изучать каждую компанию в отдельности, чтобы понимать, насколько качественно она подходит к проработке препарата. Самые дешевые позиции в основном более рискованные из-за состава. Дешево сделать фарму нельзя, заключила Карташова.

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