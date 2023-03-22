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Делегация из Африки посетила Музей Победы

Евгений Жуков
Город
Делегация из Африки посетила Музей Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Участники второй международной парламентской конференции «Россия — Африка», которая прошла в Москве 21 марта, посетили Музей Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Визит представителей Центральной Африканской Республики состоялся под председательством спикера Национального собрания страны Саранджи Симплис Матье, а делегации Республики Намибии — под председательством депутата Национального собрания Республики Намибия Лееви Шими Катома.

В рамках визита гости ознакомились с залами музея и побывали на экскурсионной программе по экспозиции «Подвиг Народа», посвященной всем, кто самоотверженно трудился на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны ради Победы.

Гости признались, что были очень тронуты увиденным, и выразили глубокую признательность советским людям — участникам Великой Отечественной войны.

В 80-летнюю годовщину Хатынской трагедии Музей Победы проведет экскурсию, рассказывающую о преступлениях нацизма. В ходе экскурсии посетители смогут «побывать» в сожженной нацистами деревне и посмотреть на узников концлагеря «Аушвиц». Кроме того, гостям будет представлена экспозиция, состоящая из личных вещей узников концентрационных лагерей.

Центральная Африканская Республика (ЦАР) Москва Музей Победы
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