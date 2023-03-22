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ET: Палвин и Спроус обручились после пяти лет отношений

Евгений Силаев
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ET: Палвин и Спроус обручились после пяти лет отношений
Фото: IMAGO/Dave Bedrosian

Модель Victoria's Secret Барбара Палвин и актер Дилан Спроус после пяти лет отношений приняли решение о помолвке. Об этом сообщило издание ET со ссылкой на собственные источники.

Официально пара не сообщила о своем решении. Тем не менее, на кинофестивале Mammoth Палмер поддержала Спроуса, а на безымянном пальце девушки заметили обручальное кольцо. После этого поклонники начали сплетничать о возможной помолвке.

— Дилан и Барбара помолвлены. Они показывали людям кольцо и чувствуют себя счастливыми. Они влюблены друг в друга, а сейчас они даже счастливее, чем ранее. Им не терпится начать эту новую главу вместе, — рассказал источник ET.

Модель и актер познакомились в 2017 году на одной из вечеринок, после чего подписались на друг друга в социальных сетях. Первое свидание у Палвин и Спроуса было только через шесть месяцев.

Впервые вместе пара появилась в 2018 году на Нью-йоркской неделе моды.

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