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СК возбудил дело из-за развратных действий в отношении девочки в Москве

Евгений Жуков
Происшествия
СК возбудил дело из-за развратных действий в отношении девочки в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, Ходынский бульвар Карта всех событий

Савеловским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по факту развратных действий в отношении несовершеннолетней в САО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 22 марта.

Дело было возбуждено по статье УК «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

По данным следствия, вечером 21 марта в кабине лифта жилого дома, расположенного на Ходынском бульваре, мужчина 1977 года рождения совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Об этом ребенок рассказал родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы. Силовики в короткий срок установили личность злоумышленника и задержали его: мужчина арендовал жилье в том же подъезде.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Вскоре следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

В Подмосковье Александра Семина, который изнасиловал и убил пятилетнюю девочку, приговорили к 24 годам колонии строгого режима. По версии следствия, 22 июля 2018 года Семин обманом увел погибшую с детской площадки в Серпухове и привел себе в квартиру.

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