Политолог Асафов будет представлять Москву в Общественной палате России

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Представителем Москвы в новом составе Общественной палаты России избран политолог Александр Асафов. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе Общественной палаты Москвы.

— Члены Общественной палаты выбрали, кто в ближайшие три года будет представлять столицу в ОП РФ. Им стал Александр Асафов, — говорится на сайте палаты.

Асафов является политологом, журналистом, председателем Экспертного совета по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей.

Избранным представителем, согласно регламенту, становится кандидат, который набрал по итогам вотирования большинство голосов от общего числа членов Общественной палаты Москвы — то есть не менее 23.

Формирование Общественной палаты России восьмого состава инициировал президент РФ Владимир Путин. Процесс был запущен 24 февраля.

Ранее столицу в ОП РФ представлял Вадим Ковалев. По итогам работы седьмого созыва он вошел в топ-20 самых активных членов федеральной палаты.