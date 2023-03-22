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Летчики Вавилов и Попов рассказали, как перехватили беспилотник США над Черным морем

Евгений Жуков
Общество
Летчики Вавилов и Попов рассказали, как перехватили беспилотник США над Черным морем
Фото: Минобороны РФ

Российские летчики Василий Вавилов и Сергей Попов, перехватившие американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper возле границ района спецоперации в Черном море, рассказали, как заставили западное устройство прекратить выполнение задания.

По словам пилотов, в тот день они находились на боевом дежурстве по противовоздушной обороне. Когда поступила команда на взлет, летчики составом двух экипажей Су-27 отправились на перехват MQ-9 Reaper.

— После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи, — рассказал Вавилов.

Попов же отметил, что, выполняя перехват, они не использовали оружие и не вступали в контакт с беспилотником США, передает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

В свою очередь глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27 за качественно выполненную операцию. В ходе заседания коллегии ведомства министр вручил военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач в ходе спецоперации, медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества.

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