Шойгу наградил предотвративших нарушение границ России беспилотником США летчиков

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 Reaper границ района проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе министерства.

В ходе заседания коллегии ведомства Шойгу вручил военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач в ходе спецоперации, медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества, передает Telegram-канал ведомства.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что российские истребители не сбивали американский беспилотник. Он, как уточняется, перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за резкого маневрирования, после чего упал.

В Белом доме заявили, что несмотря на недавнее крушение беспилотника, США планируют продолжить полеты над Черным морем и считают «незаконными» любые ограничения со стороны России. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, имеют ли право Штаты летать над Черным морем и зачем им это.