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Приметы и советы

Народный календарь. Как не навлечь беду 26 марта

Араз Салехов
Общество
Народный календарь. Как не навлечь беду 26 марта
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Православная церковь 26 марта почитает святителя Никифора, патриарха Константинопольского.

Согласно преданию, если в этот день спилить стволы или сломать ветки деревьев, то можно ожидать беду и несчастье.

26 марта живая родниковая вода имеет целебные свойства. Искупавшись в ней, человек может излечиться от многих недугов. Кроме того, питье такой воды после восхода солнца также помогает человеческому организму.

Женщинам в этот день следует встать раньше всех в семье, умыться прохладной водой, а также вымыть полы в своем доме. Это позволит сохранить молодость и красоту.

Приметы погоды

В этот день наблюдали за птицами: если первым зяблик прилетел — к стуже, а жаворонок — к теплу.

Если в этот день проснулся медведь, то значит, что настала настоящая весна.

Именины отмечают: Акулина, Александр, Кристина, Терентий.

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