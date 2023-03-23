Офтальмолог Тахчиди перечислил болезни, о которых сигнализируют красные глаза

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Покраснение глаз может происходить по разным причинам, в том числе из-за болезней. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился офтальмолог, заслуженный врач России, профессор Христо Тахчиди.

По его словам, существуют заболевания, которые поражают пространство между глазным яблоком, а также верхним и нижним веком. И красные глаза как раз являются одним из ярких симптомов. К таким болезням относятся:

Глаукома

— Такое грозное заболевание, как глаукома, может спровоцировать покраснение глаз. Когда давление внутри глаза повышается, происходит застой кровообращения в сосудах, из-за этого возникает краснота, — пояснил Тахчиди.

Сухость глаза

В этом случае, как утверждает врач, глаза краснеют из-за недостаточной секреции слезной жидкости или «некачественной» слезы.

— Слеза имеет определенный баланс веществ, которые создают влажную пленку на поверхности глаза. Она поддерживает необходимую влажность слизистой глаза, — отметил офтальмолог. — Если слизистая пересыхает, появляется покраснение.

Дефекты века

Бывают случаи, когда у пациента глаза не смыкаются полностью, рассказал медик.

— Это нарушает защитные механизмы глаза, вызывает сухость и покраснения, — уточнил Тахчиди.

Также, по мнению специалиста, глаза могут стать красными по целому ряду причин, среди которых: