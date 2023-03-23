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Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации»

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации»
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице начался прием заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации». Об этом в четверг, 23 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Он помогает найти цифровые решения для реальных задач от города и бизнеса. Победители в свою очередь получают уникальный шанс найти заказчиков и внедрить свои разработки, — рассказал глава города.

Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние специалисты со всего мира из ИТ-сферы. В этом году количество призеров увеличится в два раза и составит 60 человек. Кроме того, вырос и призовой фонд — с 20 до 40 миллионов рублей.

Победитель получит миллион рублей, участник, занявший второе место, — 600 тысяч, а серебряный призер — 400 тысяч рублей. Оценивать работы будут представители столичных департаментов, а также специалисты крупных компаний и корпораций. Например, «Аэрофлот», Газпромбанк, «Северсталь» и Российский экологический оператор.

Зарегистрироваться на участие в конкурсе можно будет до 21 мая, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В прошлом году в «Лидерах цифровой трансформации» приняла участие 471 команда из разных регионов России и 30 стран мира. Каждый коллектив выбрал одну из 10 задач и должен был представить новый сервис для ее решения через две недели. Премии мэра Москвы получили 30 финалистов, которые заняли с первого по третье места в решении каждой задачи.

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