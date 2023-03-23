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В каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» стали доступны новые предметы для утилизации

Лейла Алиева
Город
В каталоге сервиса «Вывоз ненужных вещей» стали доступны новые предметы для утилизации
Фото: Unsplash

Сервис «Вывоз ненужных вещей» пополнился новыми предметами для утилизации, среди них — старое пианино, деревянные двери и макулатура весом до 300 килограммов. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

— За полтора года работы сервиса «Вывоз ненужных вещей» москвичи с его помощью избавились более чем от 30 тысяч предметов. При этом по просьбе жителей столицы его каталог постепенно дополняется новыми объектами. Так, в конце прошлого года в сервисе стал доступен вывоз мебели и электроники, — говорится в сообщении.

Больше всего заявок поступает на вывоз стиральных машин, их утилизировали 9595 раз. На втором месте — холодильники (9574 раза), а на третьем — газовые плиты, которые переработали 3637 раз.

Среди предметов мебели чаще всего горожане просят вывезти диваны — с конца 2022 года их утилизировали 250 раз, передает официальный сайт мэра Москвы.

Заявку на вывоз ненужных вещей может оформить любой совершеннолетний пользователь портала mos.ru. В один запрос можно включить неограниченное количество предметов.

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