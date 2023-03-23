Собянин рассказал о влиянии программы стимулирования создания мест приложения труда на развитие районов Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице действует программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), которая позволяет сбалансированно вести стройку в городских районах. Об этом в четверг, 23 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Застройщик, возводя коммерческие и социальные объекты, получает льготы, а в городе — снижается дефицит рабочих мест и сокращается маятниковая миграция, — пояснил глава города.

В рамках программы в столице идет активное строительство необходимой инфраструктуры. Например, в Новой Москве инвесторы построят школу-детский сад и деловой центр, а также торговый центр. Новые проекты дадут ТиНАО свыше 1,6 тысячи рабочих мест, написал Собянин в своем Telegram-канале.

13 марта заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала реализации программы стимулирования создания МПТ в 2020 году столица заключила с инвесторами 35 соглашений. Они в свою очередь предполагают строительство 80 объектов недвижимости.

Помимо этого, в Новой Москве идет активное строительство дорожной инфраструктуры: до конца 2024-го на территории округа введут в эксплуатацию еще 70 километров дорог.