Сотрудник полиции получил ранение из-за взрыва в Мелитополе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Полицейский получил ранение из-за взрыва в Мелитополе. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в главном управлении МВД по Запорожской области.

По данным ведомства, 23 марта около 07:30 по местному времени в городской местности произошел взрыв. В результате случившегося пострадал полицейский. Сотрудника правоохранительных органов госпитализировали в клинику с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь.

На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Telegram-канал «ГУ МВД по Запорожской области».

17 марта российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области, были задержаны три пособника украинской армии. Также силовики обнаружили два тайника с оружием и взрывчаткой, которая вскоре была уничтожена.