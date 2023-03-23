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Сотрудник полиции получил ранение из-за взрыва в Мелитополе

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Сотрудник полиции получил ранение из-за взрыва в Мелитополе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Полицейский получил ранение из-за взрыва в Мелитополе. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в главном управлении МВД по Запорожской области.

По данным ведомства, 23 марта около 07:30 по местному времени в городской местности произошел взрыв. В результате случившегося пострадал полицейский. Сотрудника правоохранительных органов госпитализировали в клинику с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь.

На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Telegram-канал «ГУ МВД по Запорожской области».

17 марта российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области, были задержаны три пособника украинской армии. Также силовики обнаружили два тайника с оружием и взрывчаткой, которая вскоре была уничтожена.

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