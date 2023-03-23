Ефимов: В Бутырском районе планируется реализация четырех проектов КРТ

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

На территории бывшей промышленной зоны «Огородный проезд» и неэффективно используемой площадки на улице Милашенкова в Бутырском районе городское руководство намерено построить свыше миллиона «квадратов» недвижимости в рамках реализации четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в четверг, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В Бутырском районе на северо-востоке столицы на разных стадиях реализации находится четыре проекта по программе КРТ. На участках общей площадью 39,46 гектара планируется возвести свыше миллиона квадратных метров недвижимости, — сказал представитель мэрии.

Он также добавил, что реализация подобной инициативы создаст дополнительные 10,7 тысячи новых рабочих мест. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на сегодняшний день на указанных площадках расположены склады, автостоянки и другие объекты, которые нерационально занимают территорию.

На их месте будут созданы современные городские кварталы. Гаман отметил, что здесь планируется построить около 690 тысяч квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации, и свыше 340 тысяч «квадратов» общественно-деловой недвижимости.

Здесь появятся школа для 650 учащихся и два детских сада для 300 воспитанников, а также поликлиника, физкультурно-оздоровительные комплексы и скалолазный центр.

По результатам аукциона определен инвестор, который займется реорганизацией бывшего участка промзоны «Дегунино-Лихоборы», сообщил Ефимов.

Победитель торгов направит на реализацию проекта около 36 миллиардов рублей. На отведенном участке инвестор сможет возвести жилье, общественно-деловые и социальные объекты, на которых будут трудиться более 6,8 тысячи человек.