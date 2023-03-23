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Столичные службы проводят гидравлические испытания тепловых сетей без отключения потребителей

Араз Салехов
Город
Столичные службы проводят гидравлические испытания тепловых сетей без отключения потребителей
Фото: Сайт Сергея Собянина

Столичные службы приступили к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей без отключения потребителей. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Сегодня общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 17 тысяч километров, поэтому гидравлические испытания начинаем проводить заранее, чтобы обеспечить готовность коммуникаций к 1 сентября, — рассказал он.

В период с марта по апрель запланировано 58 этапов гидравлических испытаний на трубопроводах общей протяженностью 260 километров.

Организация испытаний теплосетей является одним из основных направлений подготовки к отопительному сезону. В ходе работ специалисты могут заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить для бесперебойного теплоснабжения горожан.

При этом сам отопительный сезон в Москве не завершится до конца марта. Согласно нормативам, для отключения отопления необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха в городе ощутимо повысилась.

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