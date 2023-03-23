Количество виртуальных остановок сервиса «По пути» в Москве увеличилось до 102

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Число виртуальных остановок для городского транспорта в столице увеличилось до 102 в этом году. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— 1 октября 2021 года в ТиНАО мы запустили первый в России сервис перевозок по требованию «По пути». Специально для него были созданы виртуальные остановки, на тротуаре они отмечены стелами. Сейчас в Новой Москве их уже больше 100, в среднем до них совершается свыше 10 тысяч поездок в месяц, — рассказал он.

Чаще всего москвичи пользуются остановкой «МЦД Силикатная», в месяц к ней заказывают транспорт свыше двух тысяч раз. Далее по популярности идут такие остановки, как «ЖК «Цветочные поляны», «Деревня Николо-Хованское», «ЖК «Марьино-град» и «Коттеджный поселок Кронбург».

Всего с момента запуска сервиса им воспользовались более 820 тысяч раз, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно пользователям сервиса стали доступны поездки между станциями Московских центральных диаметров (МЦД) Щербинка и Силикатная, а также станцией метро «Бунинская аллея» Бутовской линии.