Жители районов Щукино и Филевский Парк смогут купить у города 16 машино-мест

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Москва, улица Ирины Левченко, 1 Карта всех событий

Столичные власти проведут торги, в рамках которых жители двух домов в районах Щукино и Филевский Парк смогу приобрести 16 машино-мест на подземных парковках. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Собственники квартир и проживающие по договорам социального найма москвичи смогут приобрести парковочные лоты площадью от 10,7 до 21,1 квадратного метра в подземных паркингах двух домов на западе и северо-западе столицы, — сказал он.

По его словам, покупка машино-места дает возможность жителям домов получить место на парковке со скидкой в 40 процентов при условии, что в период заявочной кампании была подана только одна заявка. Участниками торгов могут стать жители домов по следующим адресам: улица Ирины Левченко, дом 1; Береговой проезд, дом 1а, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

10 марта многоуровневый наземный паркинг в столичном районе Южное Бутово выставили на торги. Парковка расположена на улице Брусилова, между Симферопольским и Варшавским шоссе.

Также столица выставила на торги здание наземного паркинга вместе с земельным участком площадью 40 соток в районе Западное Дегунино. Его можно будет использовать по прямому назначению или открыть в нем автомастерскую, шиномонтаж, мойку, а также магазины сопутствующей торговли. На парковке смогут разместиться до 457 автомобилей.