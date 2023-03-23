Ефимов: Москва заключила еще один офсетный контракт на поставку лекарственных препаратов

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Столица заключила офсетный договор с «Р-Фарм» на поставку лекарств по четырем международным непатентованным наименованиям (МНН). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что контракт заключен сроком на семь лет. В список поставляемых товаров входят в том числе иммунодепрессанты и противоопухолевые препараты.

— Инвестор вложит в локализацию или модернизацию производства не менее 800 миллионов рублей. Первые поставки ожидаются в 2026 году, — рассказал Ефимов.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что по условиям контракта Москва гарантированно закупит 357 тысяч единиц продукции на сумму более миллиарда рублей.

Это позволит полностью обеспечить город необходимыми лекарствами в рамках заключенного контракта. Генеральный директор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев заявил, что предприятие сможет выполнить все возложенные на него обязательства.

Москва предоставляет частным медицинским учреждениям помещения в аренду по льготным ставкам, в настоящее время с ними уже заключен 191 договор, сообщил Ефимов.

Так, за последние три года частные медицинские организации смогли сэкономить в рамках системной поддержки уже 1,6 миллиарда рублей, пояснил заммэра. Данные компании могут использовать сэкономленные на аренде средства для развития и улучшения оказываемых населению услуг.