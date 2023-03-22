Ефимов: Почти 200 частных клиник арендуют у города помещения по льготной ставке

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Москва предоставляет частным медицинским учреждениям помещения в аренду по льготным ставкам, в настоящее время с ними уже заключен 191 договор. Об этом в среду, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— После получения соответствующей лицензии на свою деятельность учреждения могут арендовать у Москвы помещения по ставке 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Договоры заключаются без проведения торгов, — сказал представитель мэрии.

Так, за последние три года частные медицинские организации смогли сэкономить в рамках системной поддержки уже 1,6 миллиарда рублей, пояснил заммэра. Данные компании могут использовать сэкономленные на аренде средства для развития и улучшения оказываемых населению услуг.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что учреждения занимают городские помещения площадью свыше 56 тысяч квадратных метров. Благодаря городской программе поддержки в 2023 году они смогут сэкономить 532 миллиона рублей.

В рамках антикризисной поддержки бизнеса 13 инвесторов получили от города в аренду земельные участки по ставке один рубль в год, сообщил Ефимов. С марта 2022 года Москва заключила договоры о передаче участков по льготной ставке с 13 инвесторами, которые в течение пяти лет возведут в столице промышленные объекты пищевой, строительной и других отраслей.

Общая площадь предоставленной земли превышает 30 гектаров. Объем инвестиций в реализацию этих масштабных инвестиционных проектов составит около 19 миллиардов рублей.