Аналитики выяснили, как россияне относятся к работе во время отпуска

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Аналитики выяснили, как граждане России относятся к работе во время отпуска.

По результатам исследования аналитического центра «Авито Работа», больше половины людей (53 процента) считают работу во время отдыха недопустимой. Треть респондентов в отпуске не проверяет рабочую почту и сообщения, 19 процентов не отвечают на рабочие звонки.

При этом 46 процентов опрошенных отметили, что за последние три года им ни разу не приходилось работать во время отдыха. Больше всего тех, кто не работает из отпуска и посвящает это время себе и семье, в сферах медицины, транспорта и логистики, а также в индустрии гостеприимства, передает «Радио 1».

Отпуск в 2023 году выгоднее всего брать в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, заявила руководитель HR службы юридической группы Светлана Краснянская. Больше всего рабочих дней будет в марте, августе и октябре, передает Nation news.

Недавно стали известны самые популярные направления для летнего отпуска у россиян.