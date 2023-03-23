Татьяна Яковлева: «Мы изменили акцент на медиа – сферу. От основ журналистики — к медиа-технологиям!»

Фото: Вечерняя Москва

Для школьников, интересующихся современными медиа-технологиями и профессией журналиста, вновь открыла свои двери школа юного журналиста «Молодое перо», но уже под новым именем — «Мастерская цифровых медиа». Ее занятия проходят на базе РОО Центр социально-культурного развития семьи и молодёжи «Перово» и в редакции газеты «Вечерняя Москва». Проект - победитель конкурса грантов Мэра Москвы. Все занятия — бесплатные, а слушателями могут стать школьники с 13 лет из любого района Москвы. О новых идеях мы поговорили с Татьяной Владимировной Яковлевой, муниципальным депутатом района Перово, руководителем РОО Центра социально-культурного развития семьи и молодёжи «Перово» и проекта «Мастерская цифровых медиа».

— В Москве продолжает свою работу школа юного журналиста «Молодое Перо». Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

— Это — школа журналистики для подростков от 13 лет и старше. Помимо того, что ребята погрузятся в мир журналистики, они смогут социализироваться, обучатся культуре общения, смогут сортировать получаемую информацию. Мы станем площадкой для их самореализации.

Наша школа поможет ребятам познакомиться со спецификой работы новых медиа, приобрести базовые навыки цифровой журналистики, а также научиться выявлять сомнительные источники информации по характерным признакам и противоправные действия в интернете. Свежие знания, контакты в профессиональной среде, которые получают дети и подростки на уроках нашей школы, откроют перед ними большие перспективы в выборе ВУЗа и построения карьеры — в том числе, и не только в сфере медиа.

— Каковы основные цели и задачи этого проекта?

— На занятиях ребята освоят все тонкости речевого этикета, узнают об особенностях печатных и цифровых медиа, изучат специфику работы на радио и телевидении. Команда профессионалов обучит их всем важным для любого журналиста навыкам: брать интервью, отделять факты от мнений, писать статьи на разные темы и вести блоги.

Самое главное, мы хотим познакомить молодежь и подростков с цифровыми технологиями и сетевыми коммуникациями, посодействовать профориентации старшеклассников в сфере цифровой журналистики, а также повысить цифровую грамотность и безопасность подростков-пользователей новых медиа, путем практических занятий на базе современной мультимедийной редакции, сформировав у ребят предпрофессиональные умения, необходимые для работы в интернет-журналистике, а также для осознанного выбора профессии в сфере СМИ.

Сюда можно отнести повышение грамотности ребят в сфере информационной безопасности в новых медиа, отработку на практике современных медийных навыков, обеспечение возможности размещения материалов слушателей школы — на интернет-площадках СМИ.

— Вы организовали данный проект самостоятельно или с единомышленниками? Если — последнее, кто входит в вашу команду?

- Один человек просто не в состоянии сделать столько всего сам, для реализации мечты ему непременно нужны единомышленники! Только команда, только люди, поддерживающие твои идеи, способны принести в работе положительный результат, свернуть горы. В мою команду входят: Якушев Спартак Валериевич, автор проекта, председатель совета региональной общественной организации «Еврейская национально-культурная автономия г. Москвы», общественный деятель, член Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, член совета Всероссийского конгресса этножурналистов, эксперт в области информационного права. В проекте он выполняет функции по изучению общественного мнения, юридических, экономических и других документов, осуществляет поиск необходимой информации, налаживает контакты с общественностью, составляет материалы информационного характера, распространяет информацию, участвует в пресс-конференциях и пр.

Денис Конторер, заместитель председателя совета РЕНКА г. Москвы, медиатехнолог, эксперт в сфере цифровых медиа и организации деловых мероприятий, приглашенный преподаватель университета МИСИС, куратор проекта правительства Москвы «Медиакласс».

Елена Буланова, член совета РЕНКА г. Москвы, основатель коммуникационного агентства «Mimicry communication» и образовательного проекта «Mimicry academy», преподаватель МГУ имени М.В.Ломоносова, МИСИС, РГУТиС.

В качестве постоянных экспертов участвуют: Садыхбеков Джамиль Рафикович, председатель Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, председатель Всероссийского конгресса этножурналистов, проректор Международного славянского института и руководитель по информационному сопровождению ФНКА молдаван России, зампред РОО НКА Дачия, член Комиссии по информационной политике Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы, член консультативного Совета по делам национально-культурных автономий в Московской области, член Ассоциации юристов России, член экспертного Совета Госдумы по законотворчеству Митрюк Александр Владимирович.

— Почему школа теперь называется «Мастерская цифровых медиа»?

- «Мастерская цифровых медиа» как раз родилась из школы журналистики «Молодое перо», занятия в которой мы проводили в 2021 — 2022-м годах. Небольшое изменение структуры занятий повлекло за собой изменение названия всего проекта. В прошлом году мы старались привлечь детей именно к написанию текстов. Но большинство молодых людей мечтали в нашей школе научиться не писать тексты, а успешно снимать видеоролики, став яркими и заметными блогерами. А спрос, как известно, рождает предложение. По этой причине у нас родилась новая идея, в которой мы сделали больший упор на блогинг, изменили акцент с «Молодого пера» — на медиа – сферу, набрав потрясающую команду блогеров — наставников, опытнейших специалистов, закупив самое современное оборудование для съемок. В этом году, ставим своей целью научить ребят профессионально снимать и записывать интервью, новостные репортажи, монтировать видео, озвучивать полученные сюжеты, накладывать субтитры. Молодые люди должны в конечном итоге самостоятельно производить такой продукт, который будет не стыдно вывести в эфир.

— Чем объясняется особая востребованность и актуальность этой школы сегодня?

- Мы все много говорим про то, что с молодежью нужно общаться на их языке. Однако, как сказала ранее, в наши дни, многочисленная, не всегда правдивая информация льется на юные создания из многочисленных источников. Cама столкнулась с подобной проблемой, как мама четырех сыновей, увидев, как у моих ребят буквально перенасыщено их информационное пространство. Но далеко не все молодые люди способны самостоятельно анализировать полученную информацию, отличая черное от белого. Даже нам, взрослым, это порой – очень сложно. Кроме того, не все наши дети умеют грамотно писать тексты, статьи, анализировать услышанное, иногда им непросто даже вести диалог с другими. В какой-то момент, стремясь донести до ребят все тонкости работы с медиа, оградив их при этом от бесполезной, вредоносной информации, у нас со Спартаком Валериевичем Якушевым и зародилась идея открытия такой школы. Спартак Валериевич тоже очень много работает с молодежью, обладает большим кругом друзей – журналистов.

Принялись с ним энергично обсуждать, а кого из гениев, из асов профессии пригласим в наш проект?! Постепенно, школа обросла друзьями и партнерами, получила поддержку газеты «Вечерняя Москва», в ней сейчас преподают лучшие из лучших.

— Медиа-классы, открытые при некоторых московских школах, не смогли решить всех, перечисленных здесь проблем?

- В некоторых столичных школах действительно имеются медиа-классы. Но все мы знаем, что есть основная образовательная деятельность, а все остальное относится к внеурочным мероприятиям и не всегда хорошо финансируется. Это касается того же дорогостоящего оборудования, тех же сильных специалистов в области медиа, на приглашение которых все равно нужны определенные ресурсы, которыми обладают не все государственные учебные заведения. И в данном случае, наш грант от Мэра Москвы С.С.Собянина — прекрасно «выстрелил» и работает.

— С какой периодичностью и где территориально проходят занятия проекта?

— Раз в неделю будет собираться рабочая группа «Мастерской цифровых медиа», а два раза в месяц планируются мероприятия более крупного масштаба — лекция или круглый стол в редакции газеты «Вечерняя Москва», а также на площадке «Московского дома национальностей». Наши занятия обычно проходят в комфортабельном медиа-классе на 1-й Владимирской улице района Перово. Кстати, школа завершится осенью 2023-го года, вручением сертификатов редакции газеты «Вечерняя Москва». Для желающих попасть на наши занятия, оставляем контакт: perovoclub@gmail.com

— Помимо этого, вы руководите семейным центром «Перово», объединяющим более 400 московских семей...

- Верно. Идея открытия подобного семейного центра, где всем будет тепло и уютно, как дома, появилась у меня еще в 2006-м году, с рождением четвертого сына. Тогда же мне пришлось оставить мою основную специальность в области финансов, в которой трудилась более одиннадцати лет. После пополнения семьи, мы сменили место жительства, переехав в Перово. Декрет, уход с работы предполагали, что большую часть времени я теперь должна проводить с детьми, в четырех стенах. Мои старшие мальчики на тот момент занимались спортом, и однажды нам позвонили из администрации нашего нового района и попросили их принять участие в конкурсе, заменив заболевших участников. Мы согласились, завоевав первое место. После этого нас начали приглашать на разные районные мероприятия, связанные с досугом детей, где я постоянно знакомилась с многодетными родителями, узнавала об их проблемах. Вскоре, мы организовали сообщество многодетных родителей и их детишек, сначала собрав порядка 30 активных семей.

— Интересно…

- Сообща распутывая разные «клубки» сложностей, связанные с досугом наших детей, с их здоровьем, обучением, мы начали активно общаться с управой района и таким образом проложили себе «мостик» в административный ресурс. Стали организовывать для ребят нашего объединения — увлекательные мероприятия, выезжали вместе на отдых в Крым, участвовали во всевозможных городских конкурсах, занимая на них первые – вторые места. Мы были тогда и являемся сейчас — настоящей, большой, крепкой, дружной, сплоченной семьей.

Можно сказать, объединились ради наших детей, чтобы обеспечить им некую социальную площадку, качественный, полноценный досуг, где они могли бы расширять кругозор и обзавестись новыми друзьями. Одно дело, когда ездишь на отдых только со своей семьей, и совсем другое, когда помогаешь греться у моря и на летнем солнышке детишкам, которые без твоей помощи никогда бы там не оказались.

Нам, взрослым, так хотелось, чтобы наши ребята не бегали целый по улицам, а проводили бы время с пользой, воспитываясь в доброй, интеллектуальной среде. Иногда родители приводят свое чадо в какой-то частный кружок, а завтра его и след простыл. Зато в нашем клубе, общаясь почти каждый день, мы твердо уверены в завтрашнем дне и всегда — при деле. Проводим наши дни в репетициях, в подготовке к очередным викторинам, конкурсам, к фестивалям. Всегда стараемся принять участие в самых разных городских акциях, мероприятиях, субботниках, репетициях Парада Победы, в акции «Бессмертный полк». О нашем семейном клубе «Перово» узнали власти и принялись нас приглашать на те или иные городские события.

Мои старшие сыновья буквально выросли в наших стенах и до сих пор, трогательно общаются с друзьями детства.

— Когда у вас, наконец, появилась своя, закрепленная за вами территория клуба?

- Помещение, наш первый Дом - появился у нас далеко не сразу. На первых порах мы собирались в местных библиотеках и проводили совещания в Управе района Перово. Большую помощь в этом вопросе нам оказывает президент общественной организации «Лицом к Лицу: содействие диалогу религий и культур», председатель “Совета Международного Европейского центра толерантности” Владимир Давидович Штернфельд, на протяжении многих лет он возглавляет попечительский совет нашей многодетной общественной организации.

— Назовите, пожалуйста, все детские клубные программы, которые у вас представлены.

- На базе нашего клуба работает центр семейного творчества «МногоДетства», направленный на раскрытие творческого потенциала наших ребят. К нам можно прийти в изостудию и попробовать порисовать мелками, акварелью, гуашью, причем эти работы можно потом принести в детский сад, как домашнюю поделку. У нас открыт кружок фитнесса, проводятся занятия по фортепиано и вокалу, вместе с нами можно готовиться к школе, посещать «развивашку», заниматься танцами, шахматами, учиться чистописанию, принимать участие в нашей программе «здоровая спина и растяжка». Один наш ребенок играет на гитаре, другой - танцует, а потом они меняются местами, им ведь всегда хочется попробовать новое.

Семейный клуб «Перово» – уникальная социальная площадка, где по-настоящему раскрываются и реализуются все способности юных непосед. Укрепляем семейные традиции, поддерживаем многодетные семьи в сложной жизненной ситуации, как и родителей, воспитывающих детишек с особенностями в развитии. Следует особо отметить нашу уютную музыкальную гостиную с белым роялем в центре, где иногда пьем чай, а дети перед нами выступают, с малых лет осваивая ораторское мастерство, искусство сценических выступлений, участвуя затем в ряде городских конкурсов. Кто-то приходит к нам за льготными билетами в театр, кто-то рисует или учится играть на гитаре, а кто-то спешит излить душу в кабинете нашего психолога, получив от него профессиональную консультацию. Одним словом, каждый обязательно находит в клубе что-то интересное, лично для себя. Горжусь, что у нас есть мальчики и девочки, которые уже выступали на Кремлевской сцене, побеждая перед этим на творческих состязаниях в округе.

— Поддерживаете ли общение со своими взрослыми воспитанниками, уже «упорхнувшими» из клубного гнезда?

- Разумеется. И мне очень приятно, что немало наших бывших воспитанников посвятили себя именно социальной, волонтерской сфере, защитили в этой области свои дипломные работы. Двое из наших бывших подопечных писали свои итоговые дипломы и защищали диссертации, как раз по работе Семейного клуба «Перово». Кто-то из них потом стал работником социальной направленности или отправился в молодежную политику.

— Здорово!

- У нас эти ребята трудились волонтерами, помогали нам готовить те или иные мероприятия, жили нашей общественной жизнью, что и повлияло на дальнейший выбор их пути. Обязательно оформляем им волонтерские книжки, дающие бонусы для поступления в вуз. Очень надеюсь, что в городе будет больше учебных заведений, где станет учитываться волонтерский стаж абитуриента. Иногда, делаем наши мероприятия на свежем воздухе, в соседнем с нами сквере отдыха «Перовская слобода». Без помощи наших волонтеров, с этим мы бы конечно не справились. Они раскладывают инвентарь, играют с ребятишками в различные уличные игры, украшают праздничную зону перед тем или иным событием, доставляют на точку проведения мероприятия большое количество оборудования и тд.

— Часто, семьи с ребенком – инвалидом остаются со своей бедой — один на один. У меня есть ныне уже взрослый двоюродный брат с особенностями развития, и я не по наслышке знаю о трудностях мам и пап особенных ребят. Имеются ли в вашем центре специальные программы для таких девочек и мальчиков?

- Привыкла работать таким образом, что если есть на земле запрос, под него нужно делать проект. В 2015-м году мы впервые выиграли Грант мэра Москвы - «Счастливое детство для всех», направленный на инклюзивное развитие особых деток. В рамках проекта нашли опытнейших логопедов и нейропсихологов, обладающих своей уникальной методикой. Эти люди - до сих пор в нашей команде. Тогда, развивали наших малышей с помощью особой методики - мозжечковой стимуляции, о которой на тот момент все только начали узнавать. Ольга Кулиш – наш педагог с 20-летним стажем работы, преподаватель психолого — педагогического университета, студенты которого проходят в нашем семейном клубе практику. Наше с ней сотрудничество началось с проекта — «Счастливое детство для всех». Благодаря гранту столичного мэра, огромное число детей получило у нас комплексную помощь, продемонстрировав после лечения позитивные результаты.

Данный проект продолжается у нас и сегодня, сохраняя мощную поддержку наших семей. Мне также часто звонят мамы, попадающие в различные стрессовые ситуации, и мы никогда не отказываем им в приёме психолога. Согласитесь, это – очень важно, своевременно оказать человеку необходимое внимание и поддержку. Для этого и нужно наше сообщество. Мы все дружим много лет, посещаем дни рождения и семейные праздники друг у друга, всегда готовы прийти друг другу на помощь. К нам также обращаются, когда ребенку нужна дорогостоящая операция, здесь тоже помогаем. На чужую беду откликаются меценаты, иногда собираем деньги на лечение малышей с инвалидностью, а когда у наших подопечных случаются пожары, ищем им средства на новую одежду и мебель.

— Какие обязанности предполагает ваш депутатский статус?

- Стараюсь быть на связи с гражданами практически всегда, не ограничиваясь только временем приёмов. Часто выхожу на утренние субботние обходы района, в ходе которых проверяем состояние дворовых территорий, детских и спортивных площадок. По запросам жителей осматриваем подвалы, чердаки и общее состояние домов. Фиксируем замечания и берем на контроль в дальнейшей работе. Во время этих рейдов, немало проблем и вопросов решается с жителями прямо на месте, в очной беседе, и этот метод — гораздо более эффективен, чем работать из депутатского кабинета. Глава района, начальники подведомственных структур и руководители Управляющей компании всегда выходят вместе с нами, как и неравнодушные к окружающим проблемам, жители Перово.

— А время на личную жизнь, при таком плотном графике работы, у депутатов остается?

- Конечно! (смеется*) У меня - замечательный муж, который во всем помогает. Он выдержал мою бурную общественную деятельность, хотя ему пришлось тогда непросто. Женщина ведь должна в первую очередь сохранять тепло в очаге своего дома, а мне приходилось создавать уют и тепло, поддерживать очаг не только в своем жилище! При этом, супруг всегда понимал, что у меня в этом мире есть своя миссия - объединять, организовать, помогать и поддерживать других. По сути, создавала клуб ради своих детей, чтобы быть с ними каждый день. А сегодня получаю от своей деятельности неимоверную отдачу, благодарность, много людей говорит мне «спасибо», что дает силы и мощную мотивацию продолжать свое дело, покоряя всё новые вершины.

— Как набирали команду для своего семейного клуба?

- Важный вопрос. Очень дорожу нашей командой, проверенной годами. Это — талантливые, неравнодушные замечательные личности, высокопрофессиональные педагоги, готовые помогать другим. Для них главное — не материальная составляющая, а люди, которые нуждаются в нашей поддержке. Помимо своей высокой квалификации и профессионализма, желающим работать у нас нужно научиться сначала что-то отдавать. Вся наша деятельность построена на индивидуальном подходе и любви к детям.

— Поговорим о сохранении исторической памяти. Близится девятое мая, праздник со слезами на глазах. Как обычно отмечаете эту дату?

- Девятого мая у нас традиционно проходит концерт. Утром подписываем открытки нашим ветеранам и отправляемся к ним в гости, в компании нескольких ребят из моего клуба, хорошо знающих историю Великой Отечественной войны. Наши ребята заранее готовят для ветеранов небольшой творческий номер — исполняют для наших защитников песни, играют на гитаре. К сожалению, с каждым годом, адресов для наших праздничных визитов — остается все меньше и меньше. Открою также небольшой секрет: в «Мастерской цифровых медиа» уже расписан весь план предстоящих уроков, в ходе которых мы аналогично затронем такие важные темы, как Великая Отечественная война, Холокост, сохранение памяти. Осенью, лекцию для наших ребят прочитает известный историк, профессор РГГУ, сопредседатель НПЦ «Холокост» Илья Альтман. А еще, обязательно участвуем в акции «Бессмертный полк», заранее готовим портреты наших ветеранов и гордо несем их в колоннах.

— Когда семейный клуб «Перово» присоединился к акции «Бессмертный полк»?

- Эта традиция началась у нас еще в 2015 году, и даже в годы пандемии наши семьи не смогли сидеть сложа руки и участвовали в шествии онлайн, выходили с портретами ветеранов на балкон, создавали виртуальную стену памяти в наших социальных сетях, направляли видео-поздравления. В этом году, с особым чувством, вновь отправимся на Красную площадь.

Семья - первая ступень патриотического воспитания, когда ребёнок, вместе с родителями проносит портрет родственника - ветерана, он своей рукой, через биографию своих близких, прикасается к истории страны. И если каждая семья, из поколения в поколение, будет бережно передавать портреты своих ветеранов и рассказы о них, никто и никогда не сотрёт нашу историческую память…