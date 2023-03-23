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Уровень задержки трамваев снизился в Москве на 35 процентов благодаря обособлению путей

Араз Салехов
Город
Уровень задержки трамваев снизился в Москве на 35 процентов благодаря обособлению путей
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Уровень задержки трамваев снизился в столице на 35 процентов благодаря физическому обособлению трамвайных путей. Об этом в четверг, 23 марта, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Сейчас в столице от автодороги отделены около 70 процентов трамвайных путей. Планируем, что в 2023 году эта цифра вырастет до 80 процентов. Число аварий с автомобилями на обособленных участках сводится к минимуму, а количество задержек трамваев снизилось на 35 процентов, — сказал он.

Такая инициатива позволяет увеличить скорость движения, а также повысить удобство поездок и не создавать заторы на дорогах, цитирует Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

За два первых месяца 2023 года трамваи в Москве суммарно задержались на 15 часов из-за дорожно-транспортных происшествий и посторонних машин на путях. Происшествия на путях способны локально остановить работу сразу нескольких маршрутов.

17 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти закупают трамваи для города только у российских производителей. По его словам, в 2023 году в столице завершится полное обновление парка трамваев, в общей сложности в ближайшие три года в столицу поступят 150 вагонов нового поколения.

Максим Ликсутов Москва Трамваи
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