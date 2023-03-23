Андрей Бочкарев: Почти три десятка домов по реновации проектируют и строят на юге Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На юге столицы в настоящее время специалисты проектируют и строят 28 домов по программе реновации. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Всего с момента старта программы в Южном округе ввели в эксплуатацию 22 дома на 4794 квартиры. В районе Царицыно расположены шесть новостроек, в Нагатинском Затоне — четыре, в Даниловском — три, — рассказал он.

Еще по два здания строятся в Западном Бирюлеве и Нагорном районе, в Восточном Бирюлеве, Москворечье-Сабурове, Южном Чертанове, Нагатино-Садовниках и Донском — по одному. Таким образом на территории округа проектируется 17 домов, 11 находятся на этапе строительства.

По словам руководителям Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на юге города жилье по реновации получат 28,5 тысячи семей из 378 домов.

В рамках программы реновации на территории Юго-Восточного административного округа столицы жители 91 старого дома переезжают или уже обрели новое жилье. На данный момент полностью расселены 50 домов, из которых 19 были снесены.