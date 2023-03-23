Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: Почти три десятка домов по реновации проектируют и строят на юге Москвы

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Почти три десятка домов по реновации проектируют и строят на юге Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На юге столицы в настоящее время специалисты проектируют и строят 28 домов по программе реновации. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Всего с момента старта программы в Южном округе ввели в эксплуатацию 22 дома на 4794 квартиры. В районе Царицыно расположены шесть новостроек, в Нагатинском Затоне — четыре, в Даниловском — три, — рассказал он.

Еще по два здания строятся в Западном Бирюлеве и Нагорном районе, в Восточном Бирюлеве, Москворечье-Сабурове, Южном Чертанове, Нагатино-Садовниках и Донском — по одному. Таким образом на территории округа проектируется 17 домов, 11 находятся на этапе строительства.

По словам руководителям Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, на юге города жилье по реновации получат 28,5 тысячи семей из 378 домов.

В рамках программы реновации на территории Юго-Восточного административного округа столицы жители 91 старого дома переезжают или уже обрели новое жилье. На данный момент полностью расселены 50 домов, из которых 19 были снесены.

Строительство Жилье Андрей Бочкарев Южный административный округ (ЮАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Завтра будет новый день: почему у каждого человека счастье свое

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Все мнения
О проекте