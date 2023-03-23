Врач Малиновская рассказала, при появлении каких симптомов нужно прекратить поститься
Есть ряд симптомов, при которых людям рекомендуется прекратить поститься. Об этом рассказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская.
Главная опасность, которая грозит ярым приверженцам поста, — это недостаток углеводов, приводящий к снижению уровня глюкозы до критических показателей. Такое положение дел вызывает голодание мозга, а в особо запущенных случаях — гипогликемическую кому.
Малиновская отметила, что при появлении головокружения, повышенного потоотделения, тошноты и заторможенности речи нужно обратиться к врачу. Не нужно пытаться исправить ситуацию самостоятельно и начинать бесконтрольно употреблять жирную, калорийную или сладкую пищу.
Она напомнила, что лишь после сдачи ряда анализов врач сможет увидеть полную картину происходящего, а также назначить адекватную терапию и лечебное питание, передает Общественная Служба Новостей.
В свою очередь диетолог Елена Щетинина добавила, что соблюдать ограничения в пище во время Великого поста не стоит больным людям, в особенности тем, кто страдает из-за нарушения углеводного обмена, избыточного веса или повышения уровня мочевой кислоты, передает издание argumenti.ru.
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина ранее рассказала, как не набрать вес во время Великого поста.