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Врач Кондрахин рассказал, кому грозит заражение сибирской язвой

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Кондрахин рассказал, кому грозит заражение сибирской язвой
Фото: shutterstock

О том, кто чаще всего заражается сибирской язвой, рассказал врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, сибирской язвой часто болеют люди, которые занимаются животноводством. Поэтому россиянам, которые не связаны с этой сферой, почти ничего не угрожает.

Однако вероятность передачи язвы, по словам эксперта, все же есть.

Кондрахин пояснил, что есть разные формы заболевания. При тяжелой форме поражаются желчно-кишечный тракт и легкие. В этом случае заболевание может передаться через пыль, воздух и контакты. Однако вероятность того, что статистика заболеваемости перерастет в эпидемию, крайне мала, так как заболевание редко переходит в тяжелые формы. Легкая форма составляет 95 процентов всех случаев, передает «Радио 1».

Врач также отметил, что в России не первый раз сталкиваются с этим недугом, а потому умеют его лечить.

В Чувашии два человека заразились сибирской язвой. Глава региона Олег Николаев отметил, что жизни больных ничего не угрожает, передает издание argumenti.ru.

При этом в подмосковном минздраве позже сообщили, что у двух госпитализированных с подозрением на сибирскую язву пациентов не подтвердился диагноз.

Здоровье Врачи сибирская язва
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