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В Минздраве опровергли наличие сибирской язвы у двух пациентов в Подмосковье

Лейла Алиева
Общество
В Минздраве опровергли наличие сибирской язвы у двух пациентов в Подмосковье
Фото: Pixabay

У двух госпитализированных с подозрением на сибирскую язву пациентов не подтвердился диагноз. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в подмосковном минздраве.

— Проведен полный комплекс медицинских исследований, взяты необходимые анализы и направлены в лабораторию для установки диагноза. Предварительные анализы не подтверждают наличия сибирской язвы, — говорится в сообщении.

Состояние пациентов в настоящее время оценивается как удовлетворительное. Минздрав Московской области и Роспотребнадзор продолжают контролировать ситуацию, передает Telegram-канал регионального ведомства.

15 марта два случая сибирской язвы выявили в Чувашии. По словам министра здравоохранения республики Владимира Степанова, зараженные пациенты пребывали в состоянии средней степени тяжести.

Спустя неделю в Чувашской Республике медики выявили третий случай заболевания сибирской язвой. Уточняется, что симптомы обнаружили во время мониторинга состояния здоровья тех, кто контактировал с первыми заболевшими.

23 марта сообщалось, что четвертого жителя Чувашии с сибирской язвой госпитализировали в Московской области. При этом в регионе продолжается проведение противоэпидемических мероприятий.

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