Третий случай сибирской язвы за неделю выявили в Чувашии

Фото: pixabay.com

В Чувашии обнаружили третий случай за неделю заражения сибирской язвы. Об этом в среду, 22 марта, сообщает Минздрав региона.

— На ухе жителя Чувашии выступило пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера. Это уже третий выявленный случай с подобными симптомами, свидетельствующими о заражении сибирской язвой, — говорится в сообщении.

Уточняется, что симптомы удалось выявить во время мониторинга состояния здоровья тех, кто контактировал с первыми заболевшими, передает РИА Новости.

Первые два случая сибирской язвы в Чувашии выявили 15 марта. Министр здравоохранения республики Владимир Степанов рассказал, что пациенты получают профилактическое лечение и находятся под ежедневным контролем специалистов.

Советский и российский ученый, доктор биологических наук, профессор кафедры «Вирусология» Алексей Аграновский рассказал, откуда берется сибирская язва и как она распространяется.

Чем опасна сибирская язва и какие симптомы характерны для нее, рассказал доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой оториноларингологии Российского государственного социального университета Константин Добрецов.