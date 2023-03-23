Четвертого жителя Чувашии с сибирской язвой госпитализировали в Подмосковье

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Четвертого жителя Чувашии с сибирской язвой госпитализировали в Московской области. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, в клинику госпитализировали Александра А. Он 14 марта приехал в Сергиев Посад из Чувашии вместе с Юрием А., у которого к тому моменту уже выявили симптомы заболевания.

— 23 марта у Александра нашли симптомы сибирской язвы. Сейчас он находится в больнице, — рассказал собеседник.

В материале РЕН ТВ уточнили, что в регионе продолжается проведение противоэпидемических мероприятий.

15 марта два случая сибирской язвы выявили в Чувашии. По словам министра здравоохранения республики Владимира Степанова, зараженные пациенты пребывают в состоянии средней степени тяжести.

Спустя неделю в Чувашской Республике медики выявили третий случай заболевания сибирской язвой. Уточняется, что симптомы обнаружили во время мониторинга состояния здоровья тех, кто контактировал с первыми заболевшими.

Как выяснилось 22 марта, это заболевание добралось и до Московской области: мужчина прибыл из Чувашии, в настоящее время он находится под наблюдением врачей. По факту произошедшего начато эпидемиологическое расследование.

В тот же день Роспотребнадзор опубликовал памятку и рекомендации после выявления сибирской язвы во втором по счету регионе России. Согласно документу, заболевание не передается от человека к человеку. Заражение возможно при прямом контакте с больным животным, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов, а также при употреблении мясной продукции с недостаточной термической обработкой.

В связи с распространением болезни Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 249 УК РФ «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия». Материалы передали для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел.