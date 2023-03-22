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Мужчину с подозрением на сибирскую язву доставили в больницу в Подмосковье

Евгений Силаев
Общество
Мужчину с подозрением на сибирскую язву доставили в больницу в Подмосковье
Фото: shutterstock

В Московской области выявлен и госпитализирован мужчина с подозрением на сибирскую язву. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что мужчина прибыл из Чувашии, в настоящее время он находится под наблюдением врачей. По факту произошедшего начато эпидемиологическое расследование. По месту пребывания заболевшего проведена дезинфекция, передает сайт Роспотребнадзора.

Первые два случая сибирской язвы в Чувашии выявили 15 марта. Министр здравоохранения республики Владимир Степанов рассказал, что пациенты получают профилактическое лечение и находятся под ежедневным контролем специалистов. В среду, 22 марта, в республике выявили уже третий случай заражения.

Советский и российский ученый, доктор биологических наук, профессор кафедры «Вирусология» Алексей Аграновский рассказал, откуда берется сибирская язва и как она распространяется.

Чем опасна сибирская язва и какие симптомы характерны для нее, рассказал доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой оториноларингологии Российского государственного социального университета Константин Добрецов.

Подмосковье Роспотребнадзор сибирская язва
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