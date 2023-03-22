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Роспотребнадзор опубликовал памятку по сибирской язве

Евгений Жуков
Общество
Роспотребнадзор опубликовал памятку по сибирской язве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.

— Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование. Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция, — говорится в сообщении.

В свою очередь Роспотребнадзор опубликовал памятку и рекомендации после выявления сибирской язвы во втором регионе России. Во-первых, сибирская язва не передается от человека человеку.

Заражение возможно при прямом контакте с больным животным, когда микроб попадает в микротравмы кожных покровов, а также при употреблении мясной продукции с недостаточной термической обработкой.

В целях исключения рисков инфицирования сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют избегать покупки мясных продуктов, а также шкур животных с рук и в местах несанкционированной торговли, передает официальный сайт Роспотребнадзора по столичному региону.

Первые два случая сибирской язвы в Чувашии выявили 15 марта. Министр здравоохранения республики Владимир Степанов рассказал, что пациенты получают профилактическое лечение и находятся под ежедневным контролем специалистов. В среду, 22 марта, в республике выявили уже третий случай заражения.

Здоровье Роспотребнадзор сибирская язва рекомендации россиянам
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