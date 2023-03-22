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СК возбудил дело после заражения сибирской язвой в Чувашии

Юлия Курганова
Происшествия
СК возбудил дело после заражения сибирской язвой в Чувашии
Фото: gov.spb.ru

Возбуждено уголовное дело по факту заражения граждан сибирской язвой в Чувашии. Об этом в среду, 22 марта, сообщается на сайте следственного управления СК России по республике.

Дело возбуждено по части 1 статьи 249 УК РФ «Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия». Его передали для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел.

По данным следствия, житель деревни Старое Акташево в своем подсобном хозяйстве забил на мясо бычка, который был заражен сибирской язвой. Он не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару и с 2022 года не прививал их против сибирской язвы. В результате инфекцией заразился сосед подозреваемого, который участвовал в забое бычка, его жена и еще один житель деревни.

Роспотребнадзор опубликовал памятку и рекомендации после выявления сибирской язвы во втором по счету регионе России — Подмосковье.

Первые два случая сибирской язвы в Чувашии выявили 15 марта. Министр здравоохранения республики Владимир Степанов сообщил, что пациенты получают профилактическое лечение и находятся под ежедневным контролем специалистов. При этом 22 марта в республике выявили уже третий случай заражения.

В Московской области 22 марта был выявлен и госпитализирован мужчина с подозрением на сибирскую язву. Отмечается, что он прибыл из Чувашии, в настоящее время пациент находится под наблюдением медиков.

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