«Чтобы жизнь медом не казалась»: для чего США готовят стратегию по Черному морю

Море / Фото: Анна Быкова

Администрация США намерена к июню подготовить стратегию по региону Черного моря. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, отметив, что стратегия будет включать в себя политические и экономические компоненты. Что может содержать в себе эта стратегия и чем она может быть чревата для России, «Вечерней Москве» рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

По его словам, Америка заинтересована в том, чтобы получить больше влияния в Черном море.

— Если говорить о сдерживании России на южном направлении и решении возможных проблем с Турцией, то США нужно как-то поменять подход к акватории Черного моря и региону в целом. Флот США в соответствии с достигнутыми давно договоренностями пройти туда не имеет права — такая возможность есть только у тех стран, чье побережье находится в Черном море, — рассказал политолог.

На побережье Черного моря находится ряд стран, которые сотрудничают с Россией. США в этом не заинтересованы: в частности, они будут давить на Турцию, чтобы она закрыла «Турецкий поток», не была хабом для России и всячески отказывалась от сотрудничества с ней. Также в этом регионе есть Грузия и другие региональные страны, которые США хотели бы настроить против России, подчеркнул эксперт.

Собеседник «ВМ» предположил, что заметных последствий у решения США о стратегии по Черному морю не будет.

— США надо сначала представить концепцию, потом зафиксировать ее каким-то документом и действовать в соответствии с этим. Но не думаю, что они разработают что-то очень сильно хитрое и непобедимое. Люди, которые сейчас отвечают за внешнюю политику США, как будто плохо понимают, что происходит в мире. У них нет ответов на серьезные вызовы. Нельзя сказать, что в Вашингтоне или в администрации Байдена таких людей нет, но они сейчас отстранены от принятия важнейших политических решений. Основное, что они будут делать по Черному морю, — постараются каким-то образом продавить, чтобы оно для них было открыто, — заметил политолог.

При этом США понимают, что в Черном море им не рады. Россия обладает достаточной гибкостью, чтобы при необходимости не допустить в Черное море флот недружественной страны, подчеркнул Дробницкий.

России подобная стратегия Штатов не грозит ничем серьезным, уверен собеседник «ВМ».

— Нам надо продолжать гнуть свою линию, выстраивать экономические, финансовые и военно-стратегические планы в Евразии. США будут стараться давить своих основных конкурентов, расположенных в Евразии. Надо последовательно заниматься задачей деамериканизации континента, выдавливая с него американцев. Потому что Европу США просто разоряют, а с Индией, Россией и Китаем постараются сделать так, чтобы жизнь медом не казалась, — заключил эксперт.