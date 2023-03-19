Названы новые политические цели, на которые США могут променять Украину

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Соединенные Штаты перестанут помогать украинским властям при появлении новых политических интересов. Такое мнение высказал обозреватель издания Guardian Рандип Рамеш. Возможен ли такой сценарий и какими могут быть новые политические интересы США, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

По его словам, со временем Америка может поменять свои приоритеты.

— Политические интересы Америки действительно могут измениться. Но ведь это когда произойдет? К 2025 или даже 2030 году, когда Guardian прогнозирует конфликт США с Китаем. Мне кажется, это попытка потоком слов повлиять на нас. Мол, зачем России так стараться побеждать, когда проще дождаться ухода американцев с Украины, — рассказал Светов.

Как отметил эксперт, США действительно могут отказаться от Украины так же, как это случилось в Афганистане. Тогда они посчитали, что бросить Афганистан выгоднее, чем продолжать тратить на него силы и деньги.

При этом, оставляя Украину, США все равно должны будут подумать об иных центрах защиты их интересов, уверен политолог.

— Все разговоры про создание трехсоттысячной армии в Европе — как раз об этом. Основой такой армии станет Польша, которая сейчас активно перевооружается и рекрутирует новых военных. Американцы могут подвинуться здесь и отдать свои функции порученцам, а сами займутся Китаем, — заметил эксперт.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что Россия для США по-прежнему остается определенной проблемой. Для Америки крайне важно, чтобы Россия не была союзником Китая. Прямо сейчас очень многое зависит от визита Си Цзиньпина в Москву, на котором Китай может подтвердить, что по-прежнему является союзником РФ, отметил Светов.

Однако Китай — не единственное государство, на которое США могут переключиться с Украины, уверен политолог.

— Возможно, мы сейчас это не очень замечаем, но Америка много чего проделывает с Австралией. Австралия — страна, богатая полезными ископаемыми, которые раньше не очень активно добывались. Для чего и было создано AUKUS — объединение США, Австралии и Великобритании. Идут разговоры о том, что сейчас будут строиться специальные атомные подводные лодки для Австралии, — рассказал эксперт.

Кроме того, американские военные подчеркивают, что из трех стран их войска не будут выведены никогда: Германия, Южная Корея и Япония. Эти государства также останутся их точками опоры, резюмировал Светов.