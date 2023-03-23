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Мишустин сообщил о повышении социальных пенсий с 1 апреля

Евгений Жуков
Финансы
Мишустин сообщил о повышении социальных пенсий с 1 апреля
Фото: Правительство РФ

Действующие меры поддержки уязвимых категорий граждан сохранятся, а с 1 апреля будут повышены социальные пенсии. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Сохраним действующие меры поддержки — для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации, — заявил глава кабмина.

Он также добавил, что данная помощь будет предоставляться тем людям, которым не хватает стажа для получения страховой пенсии.

По словам Мишустина, таким образом за год социальные пенсии вырастут более чем на 13,5 процента. Это в свою очередь «позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов человек».

Российское руководство активно совершенствует систему социальных гарантий, чтобы они «предоставлялись своевременно и в полном объеме без излишней бюрократии», передает слова премьера официальный Telegram-канал правительства РФ.

Также Мишустин рассказал, что российские власти проиндексируют минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года на 18,5 процента.

Россия Михаил Мишустин Пенсии
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