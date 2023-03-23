Кабмин проиндексирует МРОТ с 1 января 2024 года на 18 процентов

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Правительство России проиндексирует минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5 процента. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления перед Государственной думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.

Во время выступления глава кабмина в качестве одной из задач правительства назвал повышение благосостояния граждан.

— По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года на 18,5 процента, — цитирует его сайт Госдумы.

Также Мишустин анонсировал внесение в Госдуму законопроекта о создании СЭЗ в новых регионах. Политик выразил уверенность, что депутаты поддержат данный законопроект.

17 марта правительство России утвердило постановление о дополнительной индексации социальных пенсий на 3,3 процента с 1 апреля.

1 марта министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что МРОТ в России станет выше прожиточного минимума на 17 процентов и составит 19 242 рубля.

В послании Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин предложил увеличить МРОТ на 18,5 процента.